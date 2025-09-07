Volley femminile, è storia! L'Italia è campione del mondo: battuta la Turchia

L'ItalVolley femminile è campione del mondo. Le ragazze di Velasco battono la Turchia per 3-2 e riscrive la storia. Non è bastata la prestazione da protagonista di Vargas: la Turchia reagisce alla sconfitta del primo e del terzo set, portando avanti la sfida fino all'ultimo respiro. Al quinto set l'Italia ha dominato l'avversario e si è guadagnata meritatamente il titolo.

