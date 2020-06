Roma, serviranno plusvalenze per iscriversi al prossimo campionato

La vittoria di ieri contro la Sampdoria ha dato nuovo slancio alla Roma di Fonseca, per lo meno sul campo. Le vicende societarie invece continuano a far tremare l’ambiente giallorosso. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport infatti il tema centrale è quello delle plusvalenze, ne serviranno molte infatti ai giallorossi per iscriversi al prossimo campionato. I criteri di ammissione per la prossima stagione riguardano i rapporti tra indebitamento e patrimonio a questo si lega a doppio filo anche l’infortunio di Mandragora.

SCAMBIO MANDRAGORA-CRISTANTE: Per il calciatore rottura del crociato e del menisco e stagione finita. Il giocatore è un punto chiave del prossimo mercato estivo: Juventus e Roma infatti avevano da tempo intavolato una trattativa che prevedeva uno scambio con Cristante dal sapore di plusvalenza che ora potrebbe saltare proprio a causa del lungo stop che attende il giocatore.

