DIRETTA - Juve - Lazio 1-2, Taylor a un passo dal gol
Serie A Enilive | 24ª giornata
Domenica 8 febbraio 2026, ore 20:45
Allianz Stadium, Torino
JUVENTUS - LAZIO 1-2: 47' Pedro (L), 47' Isaken (L), 59' McKennie (J)
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal (46' Zeghrova); Locatelli, Thuram; Cambiaso; McKennie, Yildiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Kelly, Conceicao, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. All.:Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic (46' Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (64' Cancellieri), Maldini, Pedro (64' Noslin). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Rovella, Romagnoli, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. All.: Sarri.
Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Peretti - Bindoni; IV Uomo: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Maresca
Ammoniti: 33' Taylor (L)
SECONDO TEMPO
70' Brivido per la Lazio! Intervento provvidenziale di Tavares su Bremer, il portoghese evita il secondo gol della Juve.
68' Perde sangue Maldini, dopo aver subito fallo, e viene momentaneamente fatto uscire dal campo per ricevere le cure necessarie.
66' Occasione per la Lazio! Maldini per Noslin che poi serve Taylor, quest'ultimo va al tiro. La palla esce di pochissimo.
64' Duplice cambio per la Lazio: fuori Pedro e Isaksen, entrano Noslin e Cancellieri.
63' Occasione Juve con Locatelli che dalla distanza prova il tiro, la palla esce di poco.
59' Gol della Juve! Forcing continuo della Juve, McKennie - servito da Cambiaso - trova la rete che accorcia le distanze.
58' Isaksen prova a andare su Maldini, ma c'è il colpo di testa di Bremer che fa ripartire la Juve.
52' Zeghrova, tentativo di imbucata per Yildiz che prova la conclusione ma viene murata.
51' Thuram prova la conclusione, la palla finisce alta sopra la traversa.
47' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Isaksen raddopia. Cataldi per il danese che parte con i tempi giusti e calcia sotto la traversa.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
46' Sostituzione Juve: esce Cabal, entra Zeghrova.
46' Cambio forzato per Sarri: esce Basic, per problemi muscolari, entra Dele-Bashiru.
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Clamorosa intuizione di Maldini che recupera palla su Locatelli, punta l'uomo e aspetta Pedro che la mette alle spalle di Di Gregorio.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 2' di recupero.
42' Problemi per Basic, Sarri pronto al cambio che però non si concretizza. Il croato stringe i denti e rientra in campo.
41' Buona idea della Lazio! Tavares mette una buona palla a tagliare sul primo palo per Isaksen, che però non riesce a andare in porta.
39' Azione veemente della Juve, ma la Lazio è attenta a chiudere gli spazi. Pericoloso lo scarico di Thuram per Cambiaso, che viene murato dalla difesa biancoceleste.
33' Ammonito Taylor per un fallo su McKennie.
32' Azione prolungata della Juve in zona offensiva. Ancora una volta Koopmeiners dalla distanza, si coordina e va al tiro. La palla esce fuori non di molto. Lazio un po' in affanno nel tentativo di liberare.
29' David commette fallo su Tavares, c'è punizione per i biancocelesti.
26' Gol della Juve! Koopmeiners, dopo un'azione prolungata in zona d'attacco, spiazza Provedel e porta in vantaggio i bianconeri. La rete però viene annullata per fuorigioco.
23' Angolo per la Lazio. Basic dalla bandierina, cross in area che viene allontanato dalla difesa bianconera.
20' Isaksen subisce fallo da Cabal, c'è punizione in favore della Lazio.
16' Occasione per la Juventus! Cross di Kalulu che pesca Bremer, il brasiliano conclude di testa ma trova i guantoni di Provedel.
15' Pedro per Isaksen, ma il danese viene chiuso dalla difesa bianconera.
14' Avanza la Juve, Cambiaso prova il tiro ma viene murato da Cataldi.
13' Isaksen si accentra, va col mancino ma colpisce in pieno Bremer.
12' Apertura imprecisa di Cataldi che regala la ripartenza alla Juve.
9' Cambiaso prova la conclusione, centrale. C'è la parata di Provedel.
7' Isaksen riceve, tentativo di imbucata per Maldini che però si ritrova davanti Bremer.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buona serata amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Lazio valida per il 24° turno di campionato. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.