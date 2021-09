FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Immobile in gruppo, Lazzari ok

AGGIORNAMENTO 19.30 - Immobile in gruppo, subito risposte positive dopo l'allenamento differenziato di ieri. A disposizione per Milano, la sua presenza non è più in dubbio: seduta completata coi compagni partecipando alle prove tattiche. Le ha svolte pure Lazzari, che ha recuperato dal problema muscolare al polpaccio. Stamattina il terzino era in campo insieme a tutti gli altri difensori rimasti a Formello durante la sosta, nel pomeriggio ha effettuato anche uno spezzone di partitella (sostituito in corsa dal baby della Primavera Floriani Mussolini). Sarri può guardare con fiducia al match di San Siro, domani verranno riaggregati tutti i nazionali (Marusic, Kamenovic e Akpa Akpro si sono già riuniti). La preparazione entrerà nel vivo nelle ultime due sgambate, rifinitura di sabato compresa.

FORMELLO - Doppia seduta in programma, la prima segna il ritorno in gruppo di Lazzari. Il terzino ha smaltito il problema muscolare al polpaccio destro e si è rimesso a disposizione di Sarri. Verrà convocato per la trasferta di Milano, è pronosticabile in panchina dopo lo stop di circa 10 giorni per l'infortunio rimediato contro lo Spezia. Ha dovuto rinunciare anche alla Nazionale. Ha recuperato, stamattina si è riaggregato ai compagni, ieri e martedì aveva effettuato un lavoro differenziato di corsa ed esercitazioni con il pallone. È tornato a svolgere pure quelle tattiche. Marusic è comunque in vantaggio per il rilancio tra i titolari: oggi il montenegrino si è rivisto coi compagni, appena tornato dagli impegni con il Montenegro (tre partite dall'inizio, due da 90 minuti, un gol realizzato contro la Turchia). Rientrato anche Kamenovic, era stato chiamato dalla Serbia Under 21. Nel pomeriggio la seconda sgambata con in campo centrocampisti e attaccanti. Immobile ieri ha svolto una corsa a parte, aveva abbandonato in anticipo il ritiro dell'Italia per un affaticamento muscolare. Situazione sotto controllo, non dovrebbe essere in dubbio per la sfida a San Siro con il Milan.