Lazio, società al lavoro per lo sponsor: attese novità a breve

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il mercato bloccato in estate, per cui la Lazio non ha né acquistato né ceduto (ad eccezione di Tchaouna) per impossibilità di sostituire, la società è al lavoro per impedire che ciò avvenga nuovamente nella finestra di calciomercato invernale. L'unica opzione al momento per evitare di operare a saldo zero è quella di trovare l'accordo con uno sponsor: Lotito sta lavorando per chiudere la trattativa con una tech company e, secondo quanto riporta Repubblica, in questi giorni stanno continuando incontri e contatti tra le parti, con la firma che dovrebbe arrivare a breve.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.