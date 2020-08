Calciomercato Lazio, Bonaventura resta un'idea. E rispunta Vazquez...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a monitorare il mercato in entrata. Dopo Escalante in biancoceleste è arrivato anche Reina, ma Inzaghi era stato chiaro prima della fine del campionato: "Servono rinforzi". Almeno sei sette pedine per permettere al mister una maggiore alternanza tra i calciatori e di poter competere nelle tre competizioni. Sulla linea mediana, molto dipenderà dalle risposte che darà Lucas Leiva. Il brasiliano si sta allenando bene in questi giorni e il ginocchio sembra dare le giuste garanzie. Ma è un po' presto per valutare nel completo. Qualora l'ex Liverpool garantisse continuità non si cercherà un altro regista e si potrebbero considerare altri profili. Piace sempre Giacomo Bonaventura, svincolatosi dal Milan, gestito da Raiola che più volte lo ha offerto alle aquile. Potrebbe essere una soluzione low cost per allungare la rosa e portare esperienza nel gruppo. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, oltre all'ex rossonero è rispuntato anche Franco Vazquez. Fresco vincitore dell'Europa League con il Siviglia, l'ex Palermo sembra destinato a lasciare l'Andalusia. La Lazio, a cui è stato accostato più volte, potrebbe essere una soluzione visti anche gli ottimi rapporti tra i capitolini e la società iberica.

