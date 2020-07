Calciomercato Lazio, Kumbulla a oltranza: nuovo vertice con il Verona

La Lazio accelera su Marash Kumbulla. Il contatto con l'Hellas Verona va avanti da 48 ore, martedì infatti la squadra di Juric si è allenata a Formello prima del match contro la Roma. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, già due giorni fa sono iniziati i colloqui tra Lotito e il ds gialloblù D'Amico, mentre oggi dovrebbe esserci un incontro con Setti. Il numero uno del club scaligero è rimasto nella Capitale, mentre in nottata è rientrato da Udine anche il ds biancoceleste Tare. Ci sono tutti gli ingredienti per un vertice di mercato.

L'OFFERTA - Dopo l'incontro di giugno la Lazio è arrivata a offrire 20 milioni cash più André Anderson per Kumbulla. I biancocelesti valutano il brasiliano 10 milioni, così da arrivare a coprire la richiesta di 30. Il Verona per l'ex Salernitana non si spinge oltre i 5 milioni e chiede o uno sforzo economico in più o l'inserimento di un'altra contropartita. Balla il nome di Cristiano Lombardi, esterno gradito a Juric che sta facendo bene a Salerno.

VANTAGGIO SULL'INTER - Nelle ultime ore per Kumbulla la Lazio ha preso un nuovo vantaggio sull'Inter, che offre meno di Lotito di parte fissa ed è disposta a inserire dei bonus. Inoltre Conte continua a chiedere ai suoi dirigenti un difensore esperto. La Juventus rimane defilata, gli interessamenti rappresentavano più azioni di disturbo. Inoltre Kumbulla si è promesso alla Lazio, sa che a Roma giocherebbe con continuità. Tare crede in lui, lo reputa un futuro top player.

Pubblicato il 16/07 alle 09.00