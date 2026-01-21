Calciomercato Lazio | Nuno Tavares rifiuta il Besiktas: la situazione
21.01.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares in uscita dalla Lazio. Da tempo ormai non è più nel progetto tecnico di Sarri, che ormai non lo prende più in considerazione. Aveva provato a lavorarci insieme a partire da quest'estate, in virtù del mercato bloccato. Il feeling tra i due però non è mai scattato e ora si aspetta solo la cessione.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, per lui si era fatto avanti il Besiktas, ma il portoghese avrebbe rifiutato la proposta. Non sarebbe convinto della destinazione turca, aveva accettato la proposta dell'Al-Ittihad che però non si è più fatto avanti. Ora ci sono voci sul Como di Fabregas, che sta seguendo anche Kaiki del Cruzeiro.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.