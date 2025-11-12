Calciomercato Lazio | Sarri vuole Insigne: ora si può fare
RASSEGNA STAMPA - È un pensiero fisso. Lorenzo Insigne non è mai uscito dalla testa di Maurizio Sarri: può arrivare a zero, in estate ha chiuso la sua avventura al Toronto, in Canada. Il mercato bloccato della Lazio però ha fermato l'operazione.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, ora si potrebbe tesserare davvero. Potrebbe bastare infatti solamente il tesoretto messo insieme con le cessioni di Tchaouna e Casale, che hanno permessi di risparmiare circa 2,4 milioni netti di ingaggio.
L'ex attaccante del Napoli aspetta solo di tornare a lavorare con il suo vecchio mister e soprattutto di ritrovare la Serie A. Come scrive lo stesso quotidiano, si potrebbe anche accontentare di un contratto di sei mesi con l'opzione per un ulteriore anno.