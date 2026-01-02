Calciomercato Lazio | Tavares per arrivare a Raspadori: l’idea del club
CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Castellanos è diretto a Londra, per un nuova avventura al West Ham. La notizia è arrivata all’improvviso nella serata di ieri. 29 milioni nelle casse della Lazio, a cui però va sottratta la percentuale di rivendita del 15% dovuta al New York City, da reinvestire subito per un centravanti.
I biancocelesti hanno chiesto Raspadori e l’Atletico Madrid, riporta Il Corriere dello Sport, ha fatto il nome di Tavares. Il portoghese è in uscita e potrebbe diventare la carta di scambio per poter arrivare all’ex Napoli. La trattativa per il centravanti è un po’ complicata considerando che la Roma ha già trovato la quadra con gli spagnoli, ma non col giocatore. E potrebbe infilarsi anche l’Atalanta giocandosi la carta Lookman che interessa agli spagnoli.
Tavares potrebbe essere utilizzato dunque, come contropartita per regalare Raspadori a Sarri. Il cartellino del terzino viene valutato 15 milioni dalla Lazio e va considerata, anche in questo caso, la percentuale di rivendita del 35% all’Arsenal. Che sia come contropartita o incassando altri soldi, la sua uscita consentirà ai biancocelesti di muoversi per un altro terzino. Intanto, per sostituirlo c’è Pedraza del Villarreal.
