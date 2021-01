Calciomercato Milan, si stringe per Mandzukic: sarà il vice-Ibra per sei mesi

Il Milan stringe per Mario Mandzukic: attaccante navigato e vincente (la Champions League con il Bayern Monaco, tanti Scudetti con la Juventus), il croato è attualmente svincolato dopo la breve avventura in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail e sarebbe pronto a firmare coi rossoneri. Un ruolo da vice-Ibra sarebbe stato proposto nel contatto diretto tra il giocatore e Maldini, dal quale sarebbe emerso un gradimento reciproco (il classe ‘86 sarebbe disposto ad accettare un contratto di 6 mesi). La situazione è in evoluzione e potrebbe risolversi, in un senso o nell’altro, a breve. Quella di oggi, dunque, potrebbe essere una giornata chiave per vedere l'attaccante croato far rientro in Italia.

Lazio - Roma, i bookmakers vedono favoriti i giallorossi: le quote del match

Coppa Italia, il Napoli fatica ma passa il turno: Empoli superato 3-2

TORNA ALLA HOMEPAGE