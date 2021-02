La Lazio chiede a Immobile di ritrovare il suo ritmo. E il Bologna è l'avversario ideale...

La Lazio chiede a Immobile il ritorno sulla via del gol. Ciro, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è infatti andato in rete solo una volta nelle ultime cinque partite, tra campionato e Coppa. Sul tabellino dei match contro Atalanta e Cagliari, è rimasto a secco con Inter, Sampdoria e Bayern. In A è da luglio che non arriva a tre gare di fila senza segnare. E il Bologna sembra essere l'avversario ideale per sbloccarsi. I rossoblù sono tra i gruppi più colpiti in trasferta dal bomber biancoceleste, a cui ha segnato quattro gol (solo con Genoa e Verona ne ha realizzati di più, sono sei). Il Dall'Ara è stato poi teatro del suo esordio in Serie A nel lontano marzo 2009.

RITMO CHAMPIONS - La Lazio ha alternato passi convinti a passi falsi dal lockdown in poi. Nel nuovo anno ha centrato sei vittorie di fila (la striscia è stata interrotta a San Siro). Ma in generale è andata in gol in tutte le 19 gare di campionato: solo nel 1906 aveva fatto meglio. In quel caso la striscia di record fu di 21 partite consecutive disputate segnando. Lazio e Bologna sono, da questo punto di vista, squadre opposte: se il gruppo di Inzaghi ha realizzato ben 8 reti nei primi 15' di gioco, quello di Mihajlovic comanda la classifica di chi graffia nei minuti di recupero.

NON SOLO IMMOBILE - Il Bologna non evoca bei ricordi solo a Immobile. Milinkovic, ad esempio, ha esordito in A contro di loro nell'agosto 2015. Lucas Leiva ha segnato il suo primo gol nel nostro campionato, così come Lulic, nell'ottobre del 2011. Infine Reina. Il portiere spagnolo ha esordito contro i rossoblù in A nell'agosto 2013. Lui, come tutta la Lazio, sono a caccia di rivincite dopo le incertezze in Champions.

