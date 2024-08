Lazio, Guendouzi brilla in campo e lancia un messaggio a Deschamps

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono due i laziali convocati dalle rispettive nazionali negli ultimi giorni. Dele-Bashiru con la Nigeria, Castellanos con l'Argentina, ma c'è anche Guendouzi che punta a riprendersi la maglia francese. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista ha ricevuto la pre-convocazione da Deschamps per le prossime sfide contro Italia e Belgio del 6 e 9 settembre.

Guendo non ha partecipato all'Europeo e risale a marzo l'ultima volta che ha fatto parte della Nazionale per sostituire Griezmann infortunato. Sarà necessario dare tutto sé stesso con la Lazio per convincere Deschamps. Contro il Venezia il francese ha disputato un'ottima gara, con quel filtrante per l'inserimento di Lazzari (in occasione dell'autogol di Altare) che è stato come la ciliegina sulla torta. Ben 55 passaggi riusciti (90%), 37 in avanti. Diciassette invece i passaggi sulla trequarti andati a buon fine, più di tutti gli altri.

I numeri parlano chiaro e se dovessero restare tali, Deschamps non potrà che assicurargli una maglia.