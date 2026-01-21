Lazio, il centrocampo sorride: Sarri ritrova Vecino e Basic
21.01.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - L'emergenza rientra, almeno per un paio di pedine. Il centrocampo era ridotto all'osso contro il Como, addirittura è stato aggregato Dele-Bashiru appena rientrato dalla Coppa d'Africa (subentrato anche nel finale). Sarri però per la gara contro il Lecce ritroverà Vecino e Basic, come riportato da Il Corriere dello Sport.
I due erano assenti lunedì sera all'Olimpico: il primo per un'infiammazione all'adduttore, il secondo per un affaticamento muscolare (ha dato forfait proprio a poche ore dalla partita). Alla ripresa, per la seduta di scarico, sono entrambi tornati in gruppo e ora puntano la prossima sfida del Via del Mare, dove mancherà Cataldi per squalifica.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.