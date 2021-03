Lazio, Luiz Felipe corre verso il recupero: ecco quando potrebbe tornare

Procede nel migliore dei modi il recupero di Luiz Felipe operatosi a Monaco il 22 gennaio alla caviglia, dolorante dall'infortunio nella gara pre campionato contro il Frosinone a settembre. Il brasiliano ieri per la prima volta ha riassaggiato il campo con un corsetta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il ritorno in campo del difensore è previsto, se tutto andrà bene, entro tre settimane. La data ipotetica è quella del 22 aprile giorno in cui la Lazio giocherà al San Paolo contro il Napoli, oppure il match di quattro giorni dopo con il Milan. Intanto Luiz Felipe corre e non molla, vuole tornare a giocare il prima possibile.

