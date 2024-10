Lazio, Pedro ancora protagonista: in corsa per la titolarità contro la Juve

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un'idea che potrebbe trasformarsi in realtà. Pedro a 37 anni si è riscoperto un jolly imprescindibile per Baroni e nel big match contro la Juventus può ritrovare la titolarità in Serie A. Era già partito titolare nella partita di Europa League contro il Nizza, aprendo le danze con il gol del vantaggio e dopo appena quattro giorni ha chiuso la partita difficilissima contro l'Empoli con un'altra prodezza, questa volta partendo dalla panchina.

Pedro è un punto di riferimento per questa Lazio, specialmente per i giovani, come spiegato da Baroni: "Più volte ho detto ai ragazzi di guardarlo sempre, anche quando è nello spogliatoio e si mette gli scarpini, perché veramente è un modello di riferimento. E noi ora siamo contenti che stia bene fisicamente, è importante e quindi ce lo teniamo stretto". Lo spagnolo è consapevole di star avvicinandosi alla fine della carriera, per questo vuole sfruttare al meglio tutte le occasioni che gli capitano.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, nonostante i 37 anni per Pedro potrebbe non essere l'ultima stagione alla Lazio. Il presidente Lotito ha fatto sapere che, se il calciatore si renderà protagonista di una grande stagione ed esprimesse la volontà rimanere, il rinnovo sarà serio oggetto di valutazione. Intanto ci si concentra sulla prossima partita, quella contro la Juve a Torino, e prende consistenza la sua candidatura da titolare, considerando anche gli impegni di Isaksen e Dia con le rispettive nazionali. Non solo, c'è anche un obiettivo personale da raggiungere: non ha mai segnato nelle dieci sfide in carriera contro la Juventus.