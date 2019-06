Lazio, Peruzzi ancora biancoceleste: il rinnovo è vicino

La Lazio ha scelto Peruzzi, Peruzzi ha scelto la Lazio. Il quarto anno nel club capitolino, per l'ex portiere, sta per iniziare. Dal 2016 ha rinnovato il suo contratto stagione per stagione, ricoprendo un importante ruolo di raccordo tra la squadra e la società. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, manca solamente l'annuncio ufficiale: Peruzzi sarà ancora nella dirigenza della Lazio. Lotito lo vuole fortemente, una nuova stagione sta per iniziare.

