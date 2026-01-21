Lazio, rebus regista contro il Lecce: Rovella in pole ma non solo
RASSEGNA STAMPA - Per un Vecino e Basic che rientrano, c'è un Cataldi che si ferma. L'ammonizione rimediata contro il Como è stata decisiva: era diffidato, salterà il Lecce. Ora si apre il posto in regia, Sarri in settimana dovrà decidere come sostituire l'ex Fiorentina.
Il principale indiziato per giocare dall'inizio è Rovella, che però è appena rientrato dopo l'operazione per la pubalgia. Fin qui ha fatto solo due spezzoni di gara, potrebbe essere un rischio metterlo da titolare, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Un'altra opzione quella che porta a Taylor, che fin qui ha fatto solo la mezzala ma che all'Ajax ha ricoperto anche il ruolo da vertice basso. In stagione, in emergenza, l'ha fatto anche Basic. Ma ci sarebbe pure Belahyane, che ha giocato come regista soprattutto al Verona.