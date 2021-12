Lazio, Zola: “So cosa significhi immergersi nel calcio di Sarri. Serve partecipazione”

RASSEGNA STAMPA - Il campionato è fermo a causa delle vacanze natalizie, in attesa della ripresa nel nuovo anno è possibile fare un bilancio di questa prima parte di stagione. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Gianfranco Zola in un’intervista ha analizzato il percorso fatto finora dalle due romane: “Sono entrate entrambe in una dimensione differente, per le quali è necessario avere fiducia e comprensione”. In merito alla Lazio: “So cosa significhi immergersi nel calcio di Sarri, occorre partecipazione, e mi aspettavo, considerate le caratteristiche della squadra, che incontrasse qualche difficoltà”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Radu e il record di presenze nel “Best of 2021” – VIDEO

Milinkovic, parla il padre: "Felice alla Lazio. Sarri? Non voglio dare giudizi"