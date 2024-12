PRIMAVERA - Lazio, due punti persi: finisce 1-1 contro il Cesena

Brutto pareggio per la Lazio che torna da Cesena con un solo punto in tasca e tanto rammarico. Partita assolutamente non brillante nei primi 45 minuti, poi nella ripresa, al 67', un guizzo di Serra porta avanti i biancocelesti. Al 76' pareggia i conti Ghinelli. Sul finale espulso Renzetti che entra in scivolata fuori area su Perini. Appuntamento a sabato 21 dicembre per il match contro il Sassuolo al Fersini.

Primavera 1 | 16ª giornata

Mercoledì 18 dicembre 2024, ore 12:30

Centro Sportivo `Romagna Centro` (Cesena)

CESENA - LAZIO 1-1

CESENA: Montalti, Campedelli (89' Zamagni), Valentini, Tampieri, Castorri, Perini (89' Cavaliere), Coveri, Domeniconi, Manetti, Gallea, Dolce (64' Pitti). A disp.: Veliaj, Ghinelli, Tosku, Ronchetti, Zamagni T., Valmori, Zamagni D., Abbondanza, Wade. All.: Nicola Campedelli

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Bordon F. (54' Bordon R.), Petta, Gelli (54' Serra), Di Tommaso, D`Agostini (83' Bosi), Munoz (84' Battisti), Pinelli (77' Nazzaro), Zazza, Milani. A disp.: Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Sulejmani, Balde, Ciucci. All.: Dario Barraco

Arbitro: Gabriele Sacchi (sez. Macerata)

Assistenti: Simone Pistarelli - Gregorio Maria Galeani

Ammoniti: Coveri, Campedelli (C) D'Agostini, Zazza (L)

Espulsi: Renzetti (L)

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. Finisce 1-1 a Cesena.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

89' - Nel Cesena fuori Perini, dentro Cavaliere. Fuori anche Campedelli e dentro Zamagni.

84' - Esce Munoz, al suo posto Battisti.

83' - Costretto a rivedere i cambi Barraco: esce D'Agostini, dentro Bosi.

80' - Clamorosa espulsione per la Lazio: Renzetti abbatte in scivolata Perini fuori area. Rosso diretto per l'estremo difensore biancoceleste.

78' - Giallo per Campedelli in ritardo su Serra.

77' - Cambia ancora Barraco: dentro Nazzaro, fuori Pinelli.

76' - Pareggia il Cesena con Ghinelli.

69' - Giallo anche per D'Agostini.

67' - VANTAGGIO LAZIOOOOOOOO! SERRA PORTA AVANTI I BIANCOCELESTI CON UN BOLIDE IMPRENDIBILE DOPO L'OTTIMO PALLONE SERVITOGLI DA FERRARI.

64' - Cambi per il Cesena: fuori Dolce per Pitti.

54' - Bordon a terra per un colpo ricevuto da Montalti. Staff medico in campo. Cambio necessario: al suo posto entra il fratello Ricardo. Fuori anche Gelli e dentro Serra.

46' - Si riparte senza cambi!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce qui il primo tempo

35' - Lazio un po' schiacciata, più aggressivo il Cesena.

29' - Occasione interessante per i bianconeri che sfruttano una ripartenza. Tiro-cross dalla destra di Perini dopo un ottimo lavoro di Coveri che salta tre avversari, Renzetti deve metterci i guanti e buttarla in angolo.

15' - Primo quarto d'ora senza emozioni. Le due squadre son oancora in fase di studio.

6' - Renzetti si fa subito trovare pronto sul tiro di Tampieri da corner. Il portiere biancoceelste allontana.

1' - Fischia l'arbitro, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti in questo turno infrasettimanale per la Primavera: alle 12,30 di oggi va in scena Cesena-Lazio, gara valida per la 16esima giornata del campionato.La squadra di Campedelli è reduce da due pareggi contro Genoa e Verona ed è relegata al sedicesimo posto in classifica, quella biancoceleste invece è fresca di vittoria contro il Bologna per 2-0. I capitolini, momentaneamente 15, non hanno intenzione di fermare nuovamente la loro corsa.

Pubblicato il 18-12