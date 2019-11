PRIMAVERA - Lazio - Roma, Menichini: "Abbiamo dato tutto, questo è lo spirito giusto"

Dopo 5 anni la Lazio Primavera torna alla vittoria in un derby. La Roma esce battuta 2-1 grazie a una prestazione di livello dei biancocelesti, che hanno meritato i tre punti. Nel post partita il mister, Leonardo Menichini, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco il suo commento: "È una bella soddisfazione, sappiamo quanto sia sentito il derby anche a livello Primavera. Anche per la classifica sono 3 punti molto importanti. Venivamo da una striscia di risultati negativi, ci voleva una grande prestazione contro un avversario di alto livello come la Roma. Loro sono una grande squadra. È stata una settimana di lavoro, abbiamo cambiato qualcosa come modulo per spostare il baricentro più in alto. Siamo riusciti nel nostro intento, peccato per Moro che ha preso questa botta e si è fatto male: con gli spazi poteva diventare devastante. I ragazzi hanno dato tutto, è questa la strada. Non si possono raggiungere i risultati senza saper soffrire, essere determinati e saper gestire i momenti difficili della partita". Poi una battuta sui nuovi: "Moro e Djavan Annderson? Il calcio è un gioco in cui la qualità è importante, avere quel tipo di giocatori innalza il livello di tutta la squadra. Ma vorrei sottolineare la prestazione di tutta la squadra. L'ho detto ai ragazzi, il nostro campionato inizia oggi anche se c'è ancora tanto da migliorare e lavorare. Noi dobbiamo vivere alla giornata, lottando di partita in partita cercando di fare il massimo. Deve essere questo lo spirito". Al 92' la Lazio ha accorciato da sola le distanze con l'autogol di Falbo, 2 minuti di brividi finali: "L'autogol? Fino a che la partita non è finita, non è finita. Eravamo in controllo e questo autogol ci ha messo un po' in apprensione, mancavano pochi minuti e siamo riusciti a gestirli bene. Non vincevamo un derby da 5 anni? Mi fa piacere. Per i ragazzi, la società e per tutti quelli che lavorano quotidianamente con noi. Ci godiamo questa vittoria per un giorno, da lunedì torneremo a lavorare pensando alla prossima gara".

