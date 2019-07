Calciomercato Lazio, Mattioli (pres. Spal): "Sacrificheremo una pedina importante"

CALCIOMERCATO LAZIO, LAZZARI SI AVVICINA - Un altro indizio che fa ben sperare per la chiusura dell'affare Lazzari. A lanciarlo è il presidente della Spal, Walter Mattioli, durante la festa organizzata dalla Curva Ovest: "Abbiamo in ballo diverse trattative e c'è la necessità di cedere qualcuno. Proveremo a sacrificare solo una pedina di spessore per cercare di trattenere gli altri giocatori di proprietà". L'ennesima traccia di mercato che spinge Lazzari verso la Lazio.

Pubblicato ieri alle 21:16