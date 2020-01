FORMELLO - Lazio, inizia il 2020: Inzaghi ancora senza Cataldi

FORMELLO - Primo allenamento del 2020. Tutti al Fersini alle 15.30 per cominciare a puntare il Brescia, avversaria del lunch match del 5 gennaio. La Lazio riaprirà il campionato con l’anticipo della diciottesima giornata. In campo non si vede Cataldi, fermo dalla ripresa del 30 dicembre a causa di un problema alla coscia. È rimasto a riposo ieri, anche oggi non ha svolto la seduta coi compagni. La speranza è quella di rivederlo in gruppo da domani. Mancano soltanto quattro giorni alla sfida del Rigamonti. Il classe 1994 nei piani di Simone Inzaghi avrebbe giocato titolare in regia. Leiva è squalificato così come Luis Alberto (Parolo pronto al suo posto).

INFERMERIA. I due infortunati sono Vavro e Lukaku: lo slovacco tornerà disponibile a metà gennaio (sta risolvendo una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro), mentre l’esterno rientrerà a Roma in questi giorni dopo l’operazione al ginocchio svolta in Belgio a dicembre. Verranno valutati i tempi di recupero. La ripresa è fissata per domani. La squadra si vedrà di prima mattina a Formello per poi svolgere la sgambata verso le ore 12. Scatteranno le prime vere prove tattiche: Patric insidia Luiz Felipe in difesa, il centrocampo dipenderà dalla disponibilità di Cataldi. Se non dovesse farcela o essere rischiato, potrebbe essere accentrato Lulic con Jony largo a sinistra. Valutazioni che verranno fatte a ridosso della trasferta di domenica.

Pubblicato il 01-01 alle 17,00