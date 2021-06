Allenatore Lazio | Sarri ci siamo: parti a lavoro per risolvere gli ultimi dettagli...

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - L’annuncio era atteso nel pomeriggio di martedì, non è arrivato. L’ha ritardato un intoppo burocratico, ve l’abbiamo raccontato. Questione di contratti, di diverse vedute tra i legali di Sarri e la Lazio. Dalle 19 in poi, dopo una tensione iniziali, le parti si sono messe al lavoro per risolvere il tutto e arrivare quindi alla tanto attesa fumata bianca e dunque alle firme. Un intoppo che ha fatto rallentare la tabella di marcia, ma che certo non poteva far saltare il banco. Sono ore importanti, si punta a chiudere la questione tra stanotte e domattina e poi procedere all’annuncio nella giornata di mercoledì.

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Giornata speciale quella di oggi per la Lazio Women premiata in Campidoglio. Sala Protomoteca ai margini dell'evento Lazio al femminile, l'intero quartier generale del club. Sorrisi e chiacchiere fra Lotito e i suoi, per consumare gli attimi finali a casa della prima cittadina, la Sindaca Raggi. L'intero ambiente biancoceleste si bea delle sensazioni più che positive che dalla bella creatura di Bianchessi oggi trasborda sino alla prima squadra. Oggi è il giorno di Sarri o almeno dovrebbe essere. Il tam tam social delle ultime ore dà la trattativa per fatta. Così come anche le informazioni in possesso della nostra redazione. Ma si sa che i titoli di coda di una telenovela possono riservare sempre sorprese, specie se a griffare la produzione è la SS Lazio di Claudio Lotito. Si attende l'annuncio del nuovo tecnico, anzi la comunicazione ufficiale veniva data per scontata, magari proprio nelle stanze del Comune di Roma. Maurizio è proiettato verso il suo futuro, ma ancora qualcosa sembra essere in ballo. Sede legale del contratto, quisquilie burocratiche, puntigli e dettagli curati da avvocati che a qualcuno potrebbero sapere di sfida. Una telefonata raggiunge Lotito e il patron irritato discute con la controparte. La tensione è palpabile. Dall'altro capo del telefono uno dei rappresentanti di Sarri. Cade la linea, anzi no, buttano giù bruscamente. Il patron biancoceleste si agita e freme. Chiama al telefono Tare e si sfoga. 'Calma e sangue freddo'. In queste ore è ammesso solo un lieto fine.

Maurizio Sarri è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Sarà lui l'erede di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. La situazione ormai è stabile e chiara. C'è l'accordo totale e completo su tutto e Sarri sarà il nuovo tecnico della Lazio. Un biennale che lega il club biancoceleste e il mister. La firma era attesa ieri ed è attesa oggi, ma adesso ci dovremmo essere e ogni minuto è quello buono per riceverla. Poi bisognerà solo aspettare l'annuncio ufficiale della società. Allora che cosa è successo? Perché l'ufficialità ha continuato a slittare? Ecco il quesito più in voga sui social laziali. Calma!

Nessun problema contrattuale all'orizzonte. Nessuna noia burocratica. Nessun enigma legato allo staff, né alle garanzie tecniche richieste e necessarie per modellare il 4-3-3. La Lazio nei suoi lunghi colloqui con il tecnico toscano ha garantito ampiamente di sistemare la rosa, seguendo le indicazioni dell'allenatore ex Juve. Il motivo è semplice e completamente connesso alla stretta cerchia familiare dell'uomo più atteso della nuova era. "Solo questioni di famiglia", che tra ieri ed oggi sono divenute inderogabili. Adesso però ci siamo e tra pochissimo, arriverà l'atteso annuncio. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio!

Articolo pubblicato 8 /06/21 alle 15.00