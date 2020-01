Lazio, Canigiani: "Ritorno al passato per la maglia dei 120 anni"

La festa per i 120 anni della Lazio continua. In occasione della presentazione dei 3 volumi sulla Storia del club presso il Convento dei Cappuccini, il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it per tracciare un bilancio di questa due giorni molto intensa e svelare una piccola anteprima sulla maglia celebrativa che farà il suo esordio nella prossimo match di campionato contro il Napoli: "Sono tutti momenti estremamente suggestivi: la presentazione di questi libri, la Storia raccontata da Francesco Rutelli… Veramente è stato eccezionale nel raccontarci tante situazioni legate alla storia di Roma e all'abbinamento della storia di Roma con la Lazio: i suoi colori, il suo simbolo soprattutto. Veramente suggestiva. Tra i tanti momenti di questi giorni che sono stati incredibili".

LAZIO, BUONI PROPOSITI PER IL 2020 - "Intanto sperare di continuare su questa strada, dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista delle iniziative che abbiamo portato avanti, come l'apertura del nuovo store nel centro di Roma, che a Natale ha fatto registrare numeri clamorosi. Sono una serie di fattori tutti positivi che quando si mettono in fila generano tanto entusiasmo e tante cose belle. Speriamo di poterle portare avanti, sapendo che il calcio è fatto di momenti positivi… momenti negativi, ma l'obiettivo in questo caso è consolidare anche il rapporto con i nostri tifosi e sperare di portarlo avanti anche nei momenti meno felici".

MAGLIA CELEBRATIVA PER I 120 ANNI - "Per la maglia tanto attesa bisognerà aspettare qualche minuto prima dell'inizio della partita contro il Napoli. Qualche dettaglio? Un ritorno al passato…"

