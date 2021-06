Sarri alla Lazio, dalla sigaretta alla moto: sui social impazzano i memes - FT

Non potevano mancare i tantissimi memes sui social network, dei tifosi laziali e non, dedicati a Maurizio Sarri, ufficialmente nuovo allenatore della Lazio. Dalla classica fumata bianca, passando per Sarri in versione Papa, ma anche l'aquila Olympia che "fa accendere" una sigaretta al tecnico. Non mancano poi i confronti con Mourinho, con Sarri in moto che "scorta" alla sua sinistra il tecnico portoghese sulla Vespa, (riprendondo il murale dedicato a Mourinho), e tanti altri ancora. Come sempre, sui social network non mancano i montaggi e le creazioni ironiche e simpatiche dei tifosi, e anche per l'arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste la creatività sui social non ha rispettato eccome le attese.

Lazio, la Curva Nord omaggia Inzaghi: “Grazie Mister” - FOTO

Lazio, Reina aspetta Sarri tra relax e golf in Spagna - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE