Lazio, Inzaghi: "Basta false partenze! Iniziamo il campionato vincendo"

"Voglio iniziare il campionato vincendo, con un avvio migliore degli ultimi anni". Basta false partenze, Inzaghi a fine ritiro (stasera l'ultima amichevole contro il Celta Vigo) striglia per bene i suoi. Durante la sua gestione, in campionato la Lazio è sempre partita a rilento. Tre anni fa vinse sì all'esordio a Bergamo contro l'Atalanta (3-4), ma poi mise insieme un pareggio e una sconfitta nelle gare successive. Due anni fa l'euforica vittoria in Supercoppa portò con sé uno scialbo 0-0 contro la SPAL. Peggio andò la scorsa stagione: due sconfitte su altrettante partite con Napoli e Juventus. Quest'anno no, Inzaghi non ci sta, vuole partire forte per dare sin da subito un segnale al campionato e soprattutto alle rivali per la Champions League. La spina dorsale della squadra è rimasta intatta, i big sono rimasti (sì, al momento anche Milinkovic). Al contrario di altre squadre, la Lazio ha mantenuto il gruppo delle ultime stagioni. Tra due settimane il debutto in campionato a Genova contro la Sampdoria: Inzaghi vuole i 3 punti. 3 punti per arrivare al meglio al derby. Anche quest'anno l'avvio è col botto. Niente paura, guai a guardarsi indietro: "Questo per me è l'anno zero, una stagione in cui ci dobbiamo lasciare alle spalle i precedenti tre e le vittorie" - le parole del mister al termine dell'allenamento di ieri riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei. Testa alta e sguardo fiero: la Lazio c'è.

