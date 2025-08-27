Calciomercato Lazio | Rifiutata un'offerta per Noslin: Sarri vuole tenerlo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Una squadra di Serie A ha bussato alla porta della Lazio per Tijjani Noslin: si tratta del Parma, il quale, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe offerto un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto. No della Lazio. La formula non convince, l'idea è quella di trattenerlo, soprattutto a queste cifre.

Noslin è stato pagato 15 milioni l'estate scorsa, un investimento importante che si vuole provare a valorizzare. Inoltre, un attaccante in più può servire vista la probabile partenza di Boulaye Dia in Coppa d'Africa. Inoltre, quasi certamente la cessione non riporterebbe al di sotto dell’80 per cento il rapporto tra costo del lavoro e ricavi. Lotito è convinto di riuscire a risolvere il problema o al massimo - nel peggiore dei casi - di tornare al cosiddetto “blocco parziale” che prevede le operazioni a saldo zero: uno esce, uno entra.

C'è anche una motivazione tattica dietro il rifiuto dell'offerta per Noslin: l'olandese non ha mai avuto un ruolo preciso, ma qualora Sarri decidesse di cambiare modulo e di virare verso il 4-3-1-2, lui avrebbe sicuramente più spazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.