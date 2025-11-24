DIRETTA | Lazio Primavera - Verona 0-0: inizia la sfida
Primavera 1 | 12ª giornata
Lunedì 24 novembre 2025, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Munoz, Pinelli, Farcomeni; Gelli, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Curzi. All.: Francesco Punzi.
VERONA: Castagnini, Kurti, Popovic, De Battisti, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz, Casagrande, Peci. A disp.: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, Vermesan, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry. All.: Paolo Sammarco
Arbitro: Manzo (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Scarpati - Nappi
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Verona, gara valida per la dodicesima giornata di campionato. Dopo aver collezionato appena un punto nelle ultime quattro uscite, i ragazzi di Punzi hanno bisogno di una reazione e vogliono tornare al successo contro i gialloblù per allontanarsi dalla zona retorcessione, attualmente distante solo un punto. Appuntamento alle ore 12:00 per il fischio d'inizio.