Flaminio, il piano e l'investimento di Lotito: tutti i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Come riporta l'inchiesta del Corriere dello Sport sugli stadi di Roma, la Lazio ha stimato 438 milioni di euro di costi complessivi per il nuovo stadio: una cifra che comprende Iva, progettazione, opere di urbanizzazione, contributi edilizi e indagini diagnostiche, geognostiche e sismiche. Non tutto, però, finirebbe nelle casse dell’amministrazione comunale. Secondo Claudio Lotito, infatti, circa 140 milioni si tradurrebbero in benefici diretti per la collettività.
Un impegno economico importante per la società biancoceleste, che il presidente intende ammortizzare nel tempo grazie a una patrimonializzazione dell’impianto, che diventerebbe così di proprietà del club. La Lazio, inoltre, avrebbe già da mesi un’intesa con Legends, colosso internazionale che si occuperebbe della gestione della biglietteria, del merchandising e dell’organizzazione di eventi. L’obiettivo è rendere lo stadio un punto di riferimento quotidiano, aperto anche alle altre sezioni della Polisportiva, la più grande d’Europa. Il progetto, nelle intenzioni di Lotito, si ispira al nuovo Bernabeu del Real Madrid, modello di collaborazione pubblico-privata.
In Campidoglio si parla già dello “stadio sotto l’albero”, ma il confronto con l’Europa resta impietoso: i club italiani giocano in impianti con un’età media di 68 anni e generano ricavi inferiori del 60% rispetto a quelli della Premier League. Nel Regno Unito, solo negli ultimi vent’anni, sono stati investiti oltre 5 miliardi per l’ammodernamento degli stadi; in Italia, invece, è come se si stesse ancora scoprendo la ruota, mentre gli altri viaggiano già su comode automobili.
