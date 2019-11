FORMELLO - Lazio, Inzaghi sorride: riecco Correa in gruppo

FORMELLO - Diluvio universale, in campo soltanto i calciatori non impiegati ieri da Simone Inzaghi. Tra questi - ed è la notizia positiva di giornata - c’è Joaquin Correa. L’argentino, ai box da martedì mattina per una contusione al polpaccio sinistro, ha svolto l’intera seduta di ripresa con i compagni. Il “Tucu” si è rimesso a disposizione, domenica pomeriggio farà coppia con Immobile in attacco. Caicedo, ieri deludente anche per il dolore alla spalla destra, partirà dalla panchina. Le altre scelte diventeranno più chiare domani quando scatteranno le prime e ultime prove tattiche anti-Lecce.

RIPRESA. In difesa potrebbero rivedersi Patric e Bastos. Gli unici infortunati sono Radu e Marusic, entrambi finiti ko per una lesione muscolare di primo grado. Sulla fascia destra, quindi, confermato Lazzari. A sinistra si rivedrà Lulic, sganciato nel secondo tempo col Celtic. Scontati Milinkovic e Luis Alberto ai lati del regista che dovrebbe essere Leiva, seppur affaticato. Tra le opzioni torna Cataldi, era squalificato in Europa League.