Lazio - Bologna, Immobile: "Oggi bravi a finalizzare. Luis Alberto? Vuole che diamo di più"

Torna alla vittoria in campionato la Lazio, seppur col brivido finale. Tre punti preziosi per ripartire anche in campionato come sottolinea il bomber biancoceleste Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di Dazn a fine partita: "Abbiamo mollato un po' la presa alla fine, il gol subito ci ha messo un po' paura. Abbiamo fatto una partita paziente contro una squadra difficile da affrontare che non veniva da un buon momento e che quindi aveva voglia di rivalsa. Siamo stati bravi a finalizzare le occasioni create. Dovevamo fare punti anche in campionato per muovere un po' la classifica dopo la bella partita di Champions".

GOL E RECORD - "Sono felice, so che posso dare una mano alla squadra sia in Champions, in campionato che in questo momento ne avevamo bisogno. Porto tutto il mio entusiasmo perché so che posso fare bene e migliorare".

DOPPIO IMPEGNO - "Abbiamo visto quanto è bello giocare in Europa, dobbiamo fare il massimo per giocarla di nuovo e questo passa per il campionato che non possiamo sottovalutare. Non abbiamo molte energie giocando in Europa, dobbiamo essere bravi a gestire le forze, ma la rosa è ampia".

LUIS ALBERTO - "Non so se era arrabbiato nell'esultanza, era super carico. E' giusto che lui si prenda queste responsabilità anche a livello caratteriale. Ci spronava a dare di più sotto il profilo dell'impegno. Sono molto sono soddisfatto anche di lui".