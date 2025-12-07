Lazio - Bologna, oltre 40.000 tifosi all'Olimpico: il parziale
Dopo la vittoria contro il Milan in Coppa Italia, che ha permesso alla Lazio di qualificarsi per i quarti e riportato entusiasmo, Zaccagni e compagni sfideranno il Bologna in campionato. Il match è in programma nel pomeriggio di oggi, alle 18 il calcio d’inizio all'Olimpico.
Nelle ultime ore - come appreso dalla nostra redazione - il numero degli tagliandi venduti è cresciuto ancora arrivando 11.000. Considerando anche i 29.918 abbonati, si va oltre i 41mila spettatori. A poco meno di sei ore dal match la vendita è ancora aperta e non si esclude che si possa toccare quota 42mila.
