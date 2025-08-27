Lazio, esami positivi per Vecino: Sarri spera per il Verona
RASSEGNA STAMPA - Buone notizie per Vecino. Gli esami svolti ieri hanno dato esiti positivi per il suo eventuale recupero contro il Verona alla seconda giornata di campionato. È fermo da inizio mese, prima dell'amichevole in Inghilterra contro il Burnley (9 agosto), per un problema muscolare. Contro il Como ha dato subito forfait dopo essersi allenato sempre a parte la scorsa settimana.
Solo nella riunione di oggi si deciderà se riaggregarlo o meno al gruppo per la doppia seduta alla ripresa. Sarri spera almeno che venga rispettato il programma per averlo a disposizione a gara in corso domenica sera. Per Patric e Isaksen, invece, se ne riparlerà dopo la sosta per le nazionali di settembre.
