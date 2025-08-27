Lazio, Canigiani spiega: "Stiamo lavorando per lo sponsor. Contro il Verona..."

RASSEGNA STAMPA - Tiene banco in casa Lazio la trattativa per il main sponsor. Ancora non si è arrivati a una chiusura dell'affare, il presidente Lotito ci sta lavorando da settimane. Proprio su questo argomento ha fatto il punto il responsabile marketing Marco Canigiani, che ha spiegato la situazione attuale e i possibili tempi dell'accordo. Queste le sue parole riportate da Il Messaggero: "Stiamo lavorando ancora per un main sponsor, ma difficilmente faremo in tempo per la gara col Verona. La trattativa continua e speriamo in un esito positivo".

