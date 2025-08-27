Calciomercato Lazio | Noslin, non solo Parma: è stato proposto anche all'estero

RASSEGNA STAMPA - Si accende il mercato per Tijjani Noslin. Nelle ultime ore la Lazio ha rifiutato un'offerta del Parma per un prestito con diritto di riscatto. I crociati sono a caccia di una punta dopo che il nuovo acquisto Frigan, appena arrivato, si è rotto il crociato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, la società biancoceleste avrebbe proposto l'olandese anche ad altre squadre.

È stato offerto, infatti, sia al Feyenoord (che sta chiudendo l'uscita di Stengs al Pisa) che ad alcune squadre di Championship in Inghilterra. L'obiettivo è quello di provare a rientrare dell'investimento dello scorso anno dal Verona, con una cessione di circa 15 milioni di euro. Alla fine del mercato mancano pochi giorni, ma la Lazio ci sta comunque provando.

