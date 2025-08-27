Lazio, scelta fatta in porta (per ora): l'idea di Sarri per il Verona e non solo

RASSEGNA STAMPA - Ancora Provedel. Nessun cambio in porta: anche contro il Verona, così come con il Como, tra i pali giocherà di nuovo il numero 94. La sua titolarità però è 'a tempo determinato', come scrive Il Messaggero: il posto fisso non è assicurato, c'è Mandas dietro che scalpita. Più avanti, infatti, Sarri darà spazio anche al greco.

L'idea dell'alternanza che abbiamo visto in estate rimane, anche se non di gara in gara. Si guarderà lo stato di forma dei due portieri e, in sostanza, giocherà chi sta meglio. Il tecnico, che ha lanciato proprio Provedel, ha visto le sue difficoltà e il calo che ha avuto nell'ultima stagione; allo stesso tempo crede che Mandas sia molto forte. Il via-vai tra i pali, quindi, continuerà.

