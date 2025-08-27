Lazio | Lotito salta l'esordio all'Olimpico contro il Verona: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito non sarà presente allo Stadio Olimpico per la sfida contro l'Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio si trova attualmente a Cortina d’Ampezzo e non farà ritorno a Roma prima dell’inizio della prossima settimana. Non è previsto alcun confronto con la squadra a Formello e, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, con ogni probabilità non assisterà dal vivo alla seconda gara di campionato di Sarri e i suoi, proprio come a Como.

