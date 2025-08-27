Lazio | Il Sarri-bis parte in salita: esordi amari e piazzamenti nell'era Lotito

Parte con il freno a mano tirato la stagione della Lazio. Il 2-0 a Como è un risultato che ha gettato l'ambiente in un clima di pessimismo: la squadra di Fabregas ha dominato in lungo e in largo, pressando a tutto campo, arrivando sempre prima sulle seconde palle e spremendo i biancocelesti con un palleggio a cui gli uomini di Sarri possono difficilmente ambire.

Non è pessimismo, è un dato di fatto. "La lotta è stata impari, il differenziale tecnico è stato netto", è stato lo stesso Sarri a metterla sul piano tecnico. Allo stesso tempo, gettare l'ancora già alla prima giornata non è una scelta lucida, l'aria negativa che tira è solo frutto del momento e la Lazio non può essere quella vista al Sinigaglia. Nella storia recente dei biancocelesti è capitato di partire male e chiudere comunque bene la stagione. Solo cinque volte nell'era Lotito la Lazio era partita con una sconfitta e in ogni stagione si è qualificata per l'Europa. Ecco di seguito le annate partite in salita con relativi piazzamenti:

2006/07 Milan - Lazio 2-1 | 3° posto

2010/11 Sampdoria - Lazio 2-0 | 5° posto

2014/15 Milan - Lazio 3-1 | 3° posto

2018/19 Lazio - Napoli 1-2 | 8° posto e vittoria della Coppa Italia

2023/24 Lecce - Lazio 2-1 | 7° posto

Pubblicato il 26/08