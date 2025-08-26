Oddi: "La Lazio non ha giocato, questo è grave. La soluzione è..."

"Quella della Lazio a Como è stata una non partita, non c’è stata contesa". Ha esordito così Oddi ne corso del suo intervento a Radiosei, per commentare qunto accaduto nella prima giornata al Sinigaglia. L'ex biancoceleste proseguendo ha aggiunto: "La squadra di Fabregas ha dimostrato cose davvero buone, ma dalla squadra di Sarri mi ha aspettavo maggiore capacità di lotta per evitare che venisse surclassata sotto ogni punto di vista. Non c’è stato nulla, neanche una reazione rabbiosa o fallosa. A Como si può perdere, hanno giocatori importanti, ma la Lazio deve quantomeno essere determinata. Non c’è stata aggressione, solo passività. Semplicemente la Lazio non ha giocato, non ha mai offeso. Questo è grave, siamo la Lazio e come tale dobbiamo giocare. La soluzione non è cambiare modulo tattico, ma giocare con un atteggiamento diverso".

"Provstgaard? Non ha fatto chissà che cosa, ma piace. È un giovane che può uscire fuori bene, ha prospettiva. Ho difficoltà invece a capire quale possa essere la giusta collocazione tattica di Dele-Bashiru. Ho sempre pensato che per tecnica e fisicità abbia buone doti, ma ancora non riesco a capire il suo reale ruolo. È vero che sembra abbia delle mancanze dal punto di vista delle conoscenze calcistiche per esprimere le sue potenzialità".

"Al di là della gara di Como, la rosa della Lazio può arrivare da metà classifica in su. Poi se tutto va bene può anche arrivare in Europa. Ora, credo che Sarri debba più lavorare sulla testa squadra che ha fatto impressione per come ha perso”.

