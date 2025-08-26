Women's Cup | Lazio, le decisioni del giudice sportivo: stop per Grassadonia

La prima giornata della Serie A Women's Cup è ormai in archivio, la Lazio ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Napoli e ora la testa è già alla prossima sfida che la vedrà impegnata con la Juve in trasferta. Le biancocelesti, per l'occasione, dovranno fare a meno di Grassadonia in panchina. Il tecnico è stato espulso per proteste durante la sfida d'esordio al Fersini e il giudice sportivo, come si legge nella nota diramata tramite i canali ufficiali, ha confermato la squalifica per un turno. Primo giallo con diffida invece, per Federica D'Auria.

