Lazio, Isaksen è vicino al rientro: previsti nuovi esami per il via libera

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno al rientro di Gustav Isaksen. L'esterno danese è in isolamento per precauzione, si allena con un preparatore atletico e in solitudine. La carica virale si è esaurita, ma vanno tutelati i compagni e le famiglie. Isaksen è bloccato dalla mononucleosi da fine luglio, ma Sarri conta di riaverlo dopo la sosta. Secondo il Corriere dello Sport sono previsti per domani dei nuovi esami, per tornare a lavorare con il gruppo deve risultare completamente negativo agli esami clinici e l’ecografia addominale deve attestare che la milza sia rientrata nei parametri per sostenere un’attività sportiva da contatto come il calcio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.