Calciomercato Lazio | Gigot, 'no' alla Cremonese: ecco dove può andare ora

RASSEGNA STAMPA - Infortunato e fuori dal progetto. È destinato alla cessione, Samuel Gigot, reduce da una lombosciatalgia e fermo per evitare nuovi problemi fisici. Negli scorsi mesi si sono fatte avanti diverse società per lui, soprattutto all'estero. L'ultima però, secondo quanto riportato da Il Messaggero, riguarda l'Italia: era spuntata la Cremonese, ma il francese non vuole andare.

Per questo ora la Lazio proverà a piazzarlo nei campionati in cui il mercato chiuderà dopo il primo settembre. In Grecia (termina il 12) si era interessato il Paok: resta una pista calda, nonostante il club stia valutando altri profili come quello di Vogliacco del Genoa; in Turchia, invece, ci sono diverse squadre che lo tengono d'occhio, con il Rizespor è davanti a tutti; restano poi ancora in corsa anche Dubai e Qatar.

