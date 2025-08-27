Lazio, Sarri riflette sulla lista Serie A: ecco quando comunicherà i tagli
RASSEGNA STAMPA - La questione relativa ai tagli dalla lista per la Serie A sta per concludersi. Sarri comunicherà la sua decisione definitiva entro lunedì prossimo e ormai sembra quasi una formalità: secondo il Corriere dello Sport, gli indiziati principali restano Samuel Gigot e Toma Basic, a maggior ragione considerando il regolamento che mette a disposizione due slot per eventuali variazioni. Dettaglio importante soprattutto per il centrocampista croato nel caso in cui Reda Belahyane e Fisayo Dele-Bashiru dovessero partire per la Coppa d'Africa.
