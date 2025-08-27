Lazio, rinnovi bloccati anche per i dirigenti: il diesse Fabiani è in scadenza

RASSEGNA STAMPA - Risanare il costo del lavoro allargato per sbloccare il mercato e non solo. È questo l'obiettivo del presidente Lotito, che da giorni sta lavorando a nuovi introiti. In cima alla lista c'è il nuovo main sponsor della Lazio, che permetterebbe alla società di evitare cessioni per fare acquisti a gennaio e trattare i rinnovi di contratto.

Da quest'estate infatti sono congelate le trattative per il prolungamento di alcuni giocatori (Romagnoli e Gila su tutti). Lo stesso però vale anche per i dirigenti biancocelesti: al momento, infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, non si può parlare di rinnovo nemmeno per loro. E in scadenza a giugno c'è il contratto del direttore sportivo Angelo Fabiani.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.