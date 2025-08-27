Lazio | Lotito lavora per lo sponsor, la chiusura è vicina: tutti i dettagli
RASSEGNA STAMPA - In cima alla lista. Lotito lavora per il nuovo main sponsor della Lazio, soprattutto per risanare senza uscite il costo del lavoro allargato e avere il via libera totale agli acquisti a gennaio. La trattativa sta andando avanti, la chiusura potrebbe essere vicina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, parliamo di un affare da 5 milioni a stagione, con l'obiettivo di ricevere un anticipo dei soldi del prossimo quadriennio. Questi introiti permetterebbero alla società di sbloccare tutte le situazioni rimaste congelate a causa dello stop al mercato, tra cui anche i rinnovi di contratto (su tutti quelli di Romagnoli e Gila).
