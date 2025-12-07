Lazio, Isaksen out causa infortunio: le condizioni

Il danese è stato costretto a lasciare il campo nell'intervallo della sfida contro il Bologna: ecco le sue condizioni
Sembrano arrivare buone notizie dallo stadio Olimpico in merito alle condizioni di Isaksen.

Il danese, che ha segnato la rete che ha sbloccato la gara contro il Bologna, è stato infatti costretto a lasciare il campo nell’intervallo a causa di un infortunio.

Come riportato da Lazio Style Channel dalle prime impressioni sembra che per il danese sia solo un affaticamento e quindi dovrebbe tornare presto a disposizione di mister Sarri.

