Lazio, l'omaggio a Immobile: le indicazioni del tifo organizzato
Ciro Immobile, prima della partita tra Lazio e Bologna, verrà omaggiato dalla Curva Nord: il tifo organizzato ha disposto alcune indicazioni
07.12.2025 12:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Questa sera Ciro Immobile farà il suo ritorno allo Stadio Olimpico, ma per la prima volta vestirà una maglia diversa, rivale, rispetto a quella della Lazio. Per lui i tifosi biancocelesti stanno riservando un'accoglienza speciale, nonostante il rifiuto da parte della società di consentire uno spettacolo degno della leggenda che è stato Immobile per la Lazio.
L'INVITO DEL TIFO ORGANIZZATO - Per l'occasione, attraverso la pagina Instagram 'Matchday' il tifo organizzato ha invitato ai tifosi di entrare in anticipo rispetto al normale, così da potersi godere un momento particolarmente emozionante.
IL COMUNICATO - "Oggi prima del riscaldamento verrà omaggiato Ciro Immobile sotto la Curva Nord. Invitiamo tutti a entrare con largo anticipo".