Lazio, Luis Alberto leader a tutto campo: il Mago trascina Inzaghi

Luis Alberto illumina il campo con filtranti, colpi di suola, numeri di prestigio e la Lazio vince trascinata dal suo numero 10. Quando il Mago gira e si prende la scena non c'è storia, una bellezza vederlo giocare. E contro il Bologna è arrivato anche il primo gol stagionale, una botta che ha scalfito la traversa e che ha bucato Skorupski mandando Inzaghi in vantaggio su Mihajlovic. Dalla regia a centrocampo, condita anche con tanta quantità e sacrificio, alla lucidità sotto porta, quella geniale vena da assistman e rifinitore che fa di Luis un vero esteta del calcio. Se ci mettiamo anche la freddezza davanti al portiere per evolversi in bomber, ecco che Luis Alberto diventa sempre più imprescindibile per la Lazio.

LAZIO, LUIS ALBERTO TOTALE - Con l'assenza di Milinkovic il peso e la responsabilità di Luis sono aumentate. Nessun problema, lo spagnolo si è messo a smistare a tutto campo, abbassandosi per fare il regista, scavalcando la linea del Bologna con passaggi verticali, e alzandosi fino all'area alla ricerca dell'assist o del gol. Ha fatto il leader. È tornato il miglior Luis, già così bello anche contro il Borussia Dortmund, non ha sprecato niente. Si è preso tutti i palloni che poteva prendersi, svariando da destra a sinistra senza dare freno alla sua fantasia. Il Bologna gli porta fortuna: nell'ultima sfida ai rossoblù, quella che ha anticipato il lockdown il 29 febbraio scorso, il numero 10 di Inzaghi segnò aprendo le marcature e anche questa volta si è ripetuto. Si è sbloccato in campionato, finalmente. Ora l'obiettivo si chiama Bruges per firmare un'altra notte di Champions League. La Lazio vuole gustarsi ancora le sue magie.

