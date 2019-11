Lazio, più di un milione in palio tra Cluj e Rennes: i dettagli

Le residue speranze di passare il girone, l’onore e il denaro. Sono queste le motivazioni con le quali la Lazio è pronta a scendere in campo nella quinta giornata di Europa League, allo Stadio Olimpico di Roma contro il Cluj alle ore 21.00. I biancocelesti, terzi in classifica a 6 punti proprio dai romeni, sono consapevoli di essersi messi in una situazione pessima, che molto probabilmente li costringerà a salutare la competizione continentale dopo la prima fase. C’è comunque la necessità di chiudere al meglio il girone anche per le casse della società. Vincere stasera e nell’ultima sfida, quella in Francia contro il Rennes, garantirebbe alla Lazio 1.140.000 euro (570.000 a partita). Un pareggio vale, invece, 190.000 euro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sin qui i biancocelesti hanno guadagnato 2.642.910 euro in virtù del market pool e del ranking, oltre a 500.000 euro per la partecipazione al girone e 570.000 euro per l’unica vittoria conquistata, quella casalinga contro i francesi. 3.712.910 euro totali, dunque. Un saldo chiaramente inferiore alle ultime edizioni dell’Europa League, in cui la squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto i quarti (due stagioni fa, eliminata dal Salisburgo) e i sedicesimi di finale (la scorsa stagione, eliminata dal Siviglia). Un saldo da rendere meno amaro in questi ultimi due appuntamenti della fase a gironi.

